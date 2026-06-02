Ernesto Passaro al Pronto Soccorso dopo un incidente | come sta oggi

L'ex protagonista di Uomini e Donne si trova al Pronto Soccorso dopo un incidente. Ha condiviso un messaggio sui social, suscitando preoccupazione tra i follower. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause dell’incidente. La notizia si concentra sulle sue prime parole post-accaduto, senza ulteriori informazioni sulla situazione clinica o sulle eventuali conseguenze.

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una messaggio dal Pronto Soccorso dopo un incidente, facendo preoccupare i follower. Poco dopo è arrivato un aggiornamento sulle sue condizioni. Momenti di apprensione per Ernesto Passaro. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha condiviso sui social un messaggio dal Pronto Soccorso, facendo preoccupare i suoi follower. A chiarire quanto accaduto è stato lui stesso attraverso alcune storie Instagram, nelle quali ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente e ha voluto rassicurare chi gli ha scritto messaggi di affetto e vicinanza. Dalla fine della relazione alla convivenza a Roma Ernesto Passaro è noto al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima stagione di Uomini e Donne come corteggiatore e poi scelta di Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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