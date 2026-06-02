Erba alta pericolo anche per chi guida Alla Conquista della Vita sollecita Provincia e prefettura

L’erba alta lungo le strade rappresenta un rischio per chi guida. L’associazione “Alla Conquista della Vita” ha chiesto alla Provincia e alla prefettura di intervenire per ridurre questo pericolo. La campagna si concentra sulla sensibilizzazione riguardo alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. L’organizzazione si impegna da tempo nella tutela della vita umana e nella tutela della pubblica incolumità. Nei giorni scorsi, ha sollecitato le autorità a intervenire per mantenere le strade più sicure.

NARDO’ – Continua la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti dell’associazione “Alla Conquista della Vita”, da sempre impegnata nella tutela della vita umana, della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, che nei giorni scorsi ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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