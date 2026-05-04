Vola dal tettuccio della minicar in corsa | 18enne in pericolo di vita denunciato il 17enne alla guida

Una serata tra amici si è trasformata in un grave incidente a Foligno, dove un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato lanciato dal tettuccio di una minicar in corsa. L’incidente è avvenuto domenica sera nel parcheggio del centro commerciale Le Vetrine, durante un gioco considerato proibito. La polizia ha individuato e denunciato il 17enne alla guida del veicolo al momento dell’accaduto.

Una serata tra amici, un gioco proibito, e in pochi secondi la vita di due ragazzi viene rovinata. È successo domenica sera a Foligno, nel parcheggio superiore del centro commerciale Le Vetrine di viale Roma. Il giovane è precipitato dal tettuccio di una minicar in movimento, battendo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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