Manfredonia erba alta sulla SP58 | Pericolo grave

Una strada provinciale tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo presenta un livello di pericolo elevato a causa della presenza di erba alta che invade la carreggiata. La condizione interessa un tratto compreso tra il chilometro 11 e il chilometro 13, creando rischi per gli automobilisti che vi transitano. La situazione è stata segnalata come grave e necessita di interventi urgenti per garantire la sicurezza di chi percorre la strada.

La situazione lungo la Strada Provinciale 58, in direzione San Giovanni Rotondo, è ormai inaccettabile e pericolosissima. L’erba alta nella cunetta ha completamente compromesso la visibilità per chi deve immettersi sulla provinciale da abitazioni o attività. Oggi uscire su questa strada è come giocare alla roulette russa: le auto in transito si vedono solo all’ultimo secondo, quando ormai è troppo tardi per reagire in sicurezza. Anche le Guardie Ambientali Italiane sono intervenute per segnalare questa situazione critica, che richiede un’azione immediata. Si chiede con urgenza alla Provincia, ente proprietario della strada, di provvedere al taglio della vegetazione e alla messa in sicurezza del tratto, prima che si verifichi un incidente grave o irreparabile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, erba alta sulla SP58: “Pericolo grave” Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. “Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo?” Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Manfredonia due cuccioli abbandonati a Siponto. Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo?Manfredonia, erba alta fino a 2 metri nei Comparti. Non dovevano iniziare a decespugliare dal 21 marzo? Prima segnalazione Chiedevo per un amico, ma il ... ilsipontino.net Erba alta sulla provinciale, aspettiamo l’incidente?se qualche responsabile dell’Amministrazione provinciale di Ferrara vuole recarsi sul posto e constatare di persona... Mi riferisco alla Strada provinciale 20 (al chilometro 14), nel tratto tra ... ilrestodelcarlino.it