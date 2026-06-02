Era il primo incontro online per entrambi
Due persone si sono incontrate per la prima volta online, segnando l’inizio della loro relazione. Nei due giorni successivi, hanno condiviso momenti di intimità e conversazioni, creando un legame tra loro. Alla fine del secondo giorno, hanno deciso di interrompere i contatti e si sono lasciate. La storia si è conclusa con la fine della relazione, senza ulteriori sviluppi o incontri successivi.
Trova più articoli di Internazionale nei tuoi risultati di ricerca.Seguici su Google? Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Sophie, 60 anni. “Ho appena finito un importante lavoro di scrittura portato avanti da sola. Soffro la solitudine, ma finora non avevo abbastanza tempo da dedicare a qualcuno, non volevo fargli pesare il mio carattere ansioso. Consegnato il lavoro, si pone il problema della vita di tutti i giorni. Come trovare qualcuno? Ho sessant’anni e una cerchia ristretta di amici. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Girl who sells goods on the roadside is bullied by family, but becomes business queen!
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