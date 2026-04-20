Zurloni e Fiorio campioni italiani Speed | primo titolo nazionale per entrambi al Rockspot di Milano
Due atleti italiani di speed si sono aggiudicati il titolo nazionale durante una competizione tenuta al Rockspot di Milano. Uno di loro, campione del mondo e olimpionico, ha vinto la finale contro un avversario con un punteggio di 5,03. Entrambi i vincitori sono stati premiati con il loro primo titolo nazionale, segnando un risultato importante per le rispettive carriere.
Il campione del mondo e olimpionico delle Fiamme Oro aggiunge l’unico alloro che gli mancava, battendo Ponzinibio in finale con 5,03". Fiorio (Fiamme Rosse) si impone su Randi, caduta in finalissima. Bronzi per Robbiati e Colli. Le finali da rivivere su Climbing TV Matteo Zurloni e Agnese Fiorio sono i nuovi Campioni Italiani Speed 2026. Al centro di arrampicata Rockspot di Milano è andato in scena uno spettacolo adrenalinico all’insegna di duelli combattuti al millesimo di secondo, con i migliori velocisti italiani a regalarsi e regalare al pubblico una giornata indimenticabile. Per Matteo Zurloni (Fiamme Oro) si tratta di un trionfo dal sapore speciale: campione del mondo e atleta olimpionico, aggiunge oggi il titolo di Campione Italiano, l’unico che ancora mancava nel suo ricco palmares.🔗 Leggi su Sportface.it
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