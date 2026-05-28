Per la prima volta in tre anni, una partita di singolare maschile del Roland Garros ha aperto la giornata sul Philippe Chatrier alle 12. Darren Cahill ha commentato le polemiche sulla programmazione, affermando che per loro non c'era differenza tra il primo e il secondo incontro. La decisione di aprire il torneo a mezzogiorno ha suscitato discussioni, ma Cahill ha sottolineato che non vi sono state modifiche alle priorità del programma.

Per la prima volta da tre anni a questa parte, una partita di singolare maschile del Roland Garros ha aperto il programma di giornata sul Philippe Chatrier a mezzogiorno. Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sono scesi in campo sotto il sole rovente di Parigi in occasione del secondo turno dell’Open di Francia 2026, dopo che il numero uno al mondo aveva giocato il suo match d’esordio nel torneo martedì sera contro la wild card Clement Tabur. La programmazione di un Major è spesso piuttosto complicata e controversa, perché è oggettivamente impossibile mettere d’accordo tutti i giocatori in tabellone ed entrano in gioco anche altre dinamiche non prettamente sportive legate al pubblico e alle televisioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Darren Cahill spegne le polemiche sulla programmazione: “Per noi era uguale tra primo e secondo incontro”

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