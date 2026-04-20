Bologna batte Milano e non solo | perché è tra le città dove si vive e lavora meglio

A Bologna si registra un saldo positivo tra opportunità di lavoro e qualità della vita, facendo della città uno dei luoghi preferiti in Italia. Recenti studi evidenziano come la città si posizioni tra le migliori per vivere e lavorare, distinguendosi rispetto ad altre metropoli italiane come Milano. La capacità di coniugare occupazione e benessere quotidiano è un elemento chiave che contribuisce a questa percezione positiva.

C’è un’Italia che corre veloce e un’altra che rallenta, ma nel mezzo esiste una zona in cui lavoro e qualità della vita riescono a convivere. È proprio qui che si colloca Bologna, secondo l’analisi condotta da Unobravo, che ha messo a confronto le principali città italiane per capire dove si vive.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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