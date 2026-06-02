Il campione di DNA del finanziere è conservato in una banca criogenica, ma non è chiaro chi abbia il potere legale di decidere sul suo destino. La posizione esatta del campione biologico non è stata resa pubblica. Non sono stati forniti dettagli su chi possa autorizzare eventuali utilizzi o modifiche del materiale genetico. La gestione e la custodia del DNA rimangono oggetto di incertezza legale e amministrativa.

? Punti chiave Dove si trova esattamente il campione biologico conservato dal finanziere?. Chi ha il potere legale di decidere il destino del DNA?. Come può la nuova proprietà della banca criogenica negare l'esistenza?. Quali conseguenze etiche comporterebbe la nascita di nuovi discendenti?.? In Breve Contatto con California Cryobank avviato nell'ottobre 2012 dopo condanna per reati sessuali.. Nuovo accordo contrattuale siglato nel 2016 per gestire il destino del campione biologico.. CooperCompanies ha acquisito la California Cryobank nel 2021 negando il possesso del materiale.. Il trust gestito da Indyke e Kahn coinvolge Karyna Shuliak e altre 40 persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epstein: il mistero del suo DNA tra contratti e banche criogeniche

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Affaire Epstein : des millions de nouveaux documents rendus publics • FRANCE 24

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