Tra armi e camorra | il mistero del Cantiere Vittoria e i legami di Epstein

La nuova stagione di Report, in onda su Rai 3 da domenica 19 aprile 2026, si apre con un approfondimento su alcuni legami tra armi, camorra e il Cantiere Vittoria. La trasmissione si concentrerà su temi legati a flussi di armi illegali e connessioni criminali, analizzando anche i rapporti con figure come Epstein. Il programma proporrà inchieste su queste tematiche, toccando anche aspetti legati a interessi economici e criminali.

La nuova stagione di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3, prende il via questa domenica 19 aprile 2026 con un palinsesto che tocca nodi cruciali della politica e dell’economia internazionale. Dalle dinamiche di potere legate ai grandi finanziatori americani alle falle normative sulla plastica in Italia, fino alle infiltrazioni criminali in settori strategici nazionali, l’appuntamento delle ore 20:30 promette una disamina profonda su temi che spaziano dalla sicurezza nazionale alla tutela ambientale. Un filone investigativo di estrema delicatezza, curato da Daniele Autieri insieme a Celeste Gonano e Andrea Tornago, mette sotto la lente il Cantiere Vittoria di Rovigo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra armi e camorra: il mistero del Cantiere Vittoria e i legami di Epstein Notizie correlate I legami tra Jeffrey Epstein e Israele“Come si scrive, con due i?”, chiede il politico israeliano Ehud Barak all’ex finanziere e autore di crimini sessuali Jeffrey Epstein, che gli offre... I legami ambigui tra Jeffrey Epstein e IsraeleGli Epstein files stanno facendo pian piano emergere nuove verità in merito ai legami tra il consulente finanziario, morto suicida nel 2019, e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Report 2025/26 - Cantiere dei misteri - 12/04/2026 - Video; Report (Rai3): Cantiere Vittoria acquisito con soldi dalla Campania. L'ombra della camorra sull'azienda polesana; Il cantiere dei misteri; Report su Rai3: dal cantiere navale ‘Vittoria’ ai legami tra Trump, Melania ed Epstein. Report (Rai3): «Cantiere Vittoria acquisito con soldi dalla Campania». L'ombra della camorra sull'azienda polesanaIl gruppo è stato acquistato nel 2024 dal geologo Roberto Cavazzana all’asta per 8,2 milioni di euro «Ci sarebbe l’ombra della camorra sul Cantiere Navale Vittoria, l’azienda delle motovedette strateg ... corrieredelveneto.corriere.it «Bomba a Ranucci? Dietro c’è un politico vicino alla camorra»La lettera anonima e i misteri del cantiere in affari con la società del candidato imparentato con l’uomo legato ai clan. Quei pagamenti sospetti dopo l’attentato ... editorialedomani.it Roberto Cavazzana dice che per acquistare il Cantiere Navale Vittoria avrebbe usato fondi propri. Ma a pochi giorni dal rogito la rete Het riceverebbe pagamenti da Arkipiù, società specializzata nel settore edile. Segui #Report ora in diretta su #Rai3 bit.ly/RAI x.com Report. . Cantiere Vittoria: sbarrata la strada al fondo BlackRock Nelle fasi di vendita del Cantiere Navale Vittoria si fa avanti anche un fondo controllato dal gigante statunitense BlackRock. Il fondo avrebbe investito fino a 20 milioni di euro, ma la sua proposta facebook