Caserta il mistero del DNA e l’Apocalisse | nuovo libro a Corso Trieste
A Caserta è stato presentato un nuovo libro che affronta temi come il mistero del DNA e scenari apocalittici. Tra le questioni trattate, si indaga su cosa possa celarsi dietro il fattore Rh nel sangue umano e sui rischi di un'eventuale dittatura religiosa che potrebbe dominare l'umanità nel 2220. La pubblicazione si sofferma su aspetti scientifici e futuri possibili, offrendo spunti di riflessione su come si potrebbero evolvere le condizioni di vita e i sistemi di potere nel corso dei secoli.
? Punti chiave Cosa nasconde il mistero del fattore Rh nel sangue umano?. Come sopravvivrà l'umanità sotto una dittatura religiosa nel 2220?. Chi sono i ribelli che cercano le verità dell'antico Impero di Mu?. Dove si terrà l'incontro tra filosofia, criminologia e misteri del DNA?.? In Breve Evento 17 maggio 2026 presso libreria Feltrinelli in Corso Trieste 154 a Caserta.. Moderazione di Michail Benois Letizia con interventi di Lucia Grimaldi e Luigi Di Nuzzo.. Partecipazione di Luisa Scalise, Massimo Capasso, Fiore Marro e musicisti Anna Rotaniello ed Enrico Varriano.. Commemorazione del giornalista Ferdinando Terlizzi durante la rassegna culturale Antonio del Monaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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