Caserta il mistero del DNA e l’Apocalisse | nuovo libro a Corso Trieste

A Caserta è stato presentato un nuovo libro che affronta temi come il mistero del DNA e scenari apocalittici. Tra le questioni trattate, si indaga su cosa possa celarsi dietro il fattore Rh nel sangue umano e sui rischi di un'eventuale dittatura religiosa che potrebbe dominare l'umanità nel 2220. La pubblicazione si sofferma su aspetti scientifici e futuri possibili, offrendo spunti di riflessione su come si potrebbero evolvere le condizioni di vita e i sistemi di potere nel corso dei secoli.

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