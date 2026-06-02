epic games store regala calico e lonestar gratis fino al 4 giugno

Fino al 4 giugno, Epic Games Store offre gratuitamente due giochi: Calico e LONESTAR. Calico è un titolo che permette di rilassarsi, mentre LONESTAR è un gioco di strategia e sfida. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e permette di scaricare i due titoli senza costi aggiuntivi. Entrambi i giochi sono disponibili solo fino alla data indicata.

Calico e LONESTAR sono gratis ancora per pochi giorni: uno è perfetto per rilassarsi, l’altro per chi cerca strategia e sfida su PC. Due giochi gratis, ma non per lo stesso pubblico. Epic Games Store regala Calico e LONESTAR fino al 4 giugno 2026: basta riscattarli entro la scadenza per tenerli nella libreria anche dopo la fine dell’offerta. Questa settimana la promozione è interessante perché non punta su due giochi simili, ma su due esperienze opposte. Calico è un gioco cozy, leggero e colorato, costruito attorno a un caffè dei gatti. LONESTAR è invece un roguelike strategico con astronavi, combattimenti tattici e meccaniche da deckbuilder. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Epic Games REGALA 2 JUEGOS GRATIS Calico y LONESTAR (28 Mayo - 4 Junio)

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