Molti utenti aprono l’Epic Games Store principalmente per ricevere i regali offerti, poi tornano a utilizzare Steam per giocare e scaricare i titoli. Questa dinamica sta attirando l’attenzione nel settore videoludico, poiché il comportamento si ripete a livello globale. Le persone si connettono, scaricano i giochi e poi scompaiono, senza mantenere una presenza costante sulla piattaforma di Epic.

Entrano, scaricano, spariscono, è questo il comportamento che sta facendo discutere nel mondo dei videogiochi: milioni di giocatori accedono all’ Epic Games Store, ma non restano. Il motivo è semplice e allo stesso tempo sorprendente: molti lo usano quasi esclusivamente per ottenere giochi gratuiti, per poi tornare subito su Steam, la piattaforma concorrente. Un’abitudine diffusa che sta mettendo in difficoltà la strategia di crescita di Epic Games. I dati mostrano un apparente successo, ma nascondono un problema. Lo store ha raggiunto circa 78 milioni di utenti attivi mensili e ha generato circa 400 milioni di dollari nel 2025 dai giochi non sviluppati internamente.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Le persone accedono ad Epic Games Store solo per i regali ma dopo tornano su Steam

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“Regalare tutto a tutti fa crescere i numeri” ma non rende l’Epic Games Store sostenibileL’idea che “ regalare tutto a tutti ” possa far crescere una piattaforma è tornata al centro del dibattito sul futuro dell’ Epic Games Store.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: La piattaforma Epic Games rilascia dodici giochi ad alto budget senza costi permanenti per gli utenti di PC; La piattaforma Epic Games rilascia in modo permanente un catalogo con dodici giochi gratuiti per computer.