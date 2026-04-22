Epic Games ha reso disponibile gratuitamente su dispositivi mobili la versione Reforged di Broken Sword, l'avventura grafica sviluppata da Revolution Software. La promozione riguarda le piattaforme Android e iOS, consentendo ai giocatori di scaricare senza costi aggiuntivi questa versione del titolo. La distribuzione gratuita durerà per un periodo limitato, offrendo così l'opportunità di giocare a uno dei classici del genere senza acquisti obbligatori.

Epic ha deciso di rendere disponibile gratuitamente la versione Reforged di Broken Sword, l’iconica avventura grafica di Revolution Software, per i sistemi mobili Android e iOS. L’operazione permette agli utenti di ottenere sul proprio smartphone o tablet uno dei titoli più celebrati della storia del genere punta-e-clicca, attraverso il tramite dell’Epic Games Store. Dall’assassinio a Parigi al restauro digitale per i nuovi display. La narrazione che muove questo classico, pluripremiato anche ai BAFTA, vede come protagonisti la giornalista Nico Collard e l’americano George Stobbart. Il mistero si innesca con un omicidio brutale avvenuto al Palais Royale di Parigi, evento che spinge i due personaggi in una serie di vicende che attraversano scenari esotici e affascinanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epic regala Broken Sword Reforged: il mito su mobile è gratis

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