entro il 2028 tutti i negozi e i locali di bologna dovranno diventare accessibili

Entro il 2028, tutti i negozi e locali di Bologna devono essere resi accessibili eliminando barriere come scale all’ingresso e porte troppo strette. La normativa stabilisce che le strutture devono essere adeguate per garantire l’accesso a persone con disabilità o mobilità ridotta. Le modifiche devono essere completate entro questa data, senza specificare procedure o sanzioni in caso di inadempienza. La regolamentazione interessa tutti i tipi di attività commerciali e pubbliche presenti nel territorio comunale.

Quindi eliminare scale all'ingresso, porte troppo strette e altri ostacoli: lo impone una misura comunale molto ambiziosa Da qualche mese a Bologna è in vigore un nuovo regolamento edilizio molto ambizioso che si pone come obiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche negli spazi aperti al pubblico – come negozi, bar e ristoranti – e permettere così alle persone con disabilità o difficoltà motoria di entrarci in autonomia. Nessun altro grande comune in Italia ha adottato una normativa così ambiziosa: anche per questo il comune darà tempo fino al 16 febbraio 2028 per adeguarsi completamente. La misura si trova in allegato al... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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