Montenegro il vice primo ministro per gli Affari esteri Ivanovi? | Pronti a chiudere tutti i capitoli entro il 2028

Il Montenegro ha annunciato l’intenzione di completare l’apertura e la chiusura di tutti i capitoli negoziali con l’Unione europea entro il 2028, puntando così a diventare il ventottesimo Stato membro. Il vice primo ministro per gli Affari esteri ha riferito che il paese è pronto a concludere questa fase di negoziato entro la scadenza prevista. La comunicazione è arrivata durante un evento pubblico dedicato all’avanzamento dei processi di adesione.

Il Montenegro punta a diventare il ventottesimo Stato membro dell’Unione europea entro il 2028. In un’intervista rilasciata a Focus Europe, il vice primo ministro per gli Affari esteri ed europei, Filip Ivanovi?, rivendica i progressi compiuti da Podgorica negli ultimi mesi, sottolineando come l’invasione russa dell’Ucraina abbia spinto Bruxelles a guardare all’allargamento in modo più strategico. “L’intensificazione dei negoziati è avvenuta dopo l’invasione russa in Ucraina, quando tutto il panorama è cambiato”, osserva, spiegando che il Montenegro ha scelto di “sfruttare questo momento”. Ivanovi? ricorda che nel 2024 il Montenegro è stato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Montenegro, il vice primo ministro per gli Affari esteri Ivanovi?: Pronti a chiudere tutti i capitoli entro il 2028 “Obiettivo: Albania nelle Ue entro il 2027”. Parola del ministro degli esteriTra i Paesi candidati all’ingresso nell’Unione europea, l’Albania è oggi indicata da Bruxelles come uno dei dossier più avanzati, insieme al... Enel investirà 53 miliardi entro il 2028. Piazza Affari brinda al nuovo Pianodi Jessica Castagliuolo Un piano "ipersolido" che piace al mercato perché "abbiamo un miglior profilo sui rischi". Si parla di: Europeo U17, Italia nel girone con Danimarca, Francia e Montenegro. Franceschini: Valori importanti; Europeo Under 17 2026, Italia nel girone con Francia, Danimarca e Montenegro.