Graduatorie interne di istituto 2026 | per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprile

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 17 aprile saranno predisposte e pubblicate le graduatorie interne di istituto 2026, riservate ai docenti assunti a tempo indeterminato. Queste graduatorie servono a individuare eventuali docenti sovrannumerari all’interno delle scuole. La procedura riguarda esclusivamente personale con contratti a tempo indeterminato e mira a organizzare al meglio le assegnazioni.

Le graduatorie interne di istituto riguardano i docenti assunti a tempo indeterminato e servono per individuare eventuali docenti sovrannumerari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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