Graduatorie interne di istituto 2026 | per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprile

Entro il 17 aprile saranno predisposte e pubblicate le graduatorie interne di istituto 2026, riservate ai docenti assunti a tempo indeterminato. Queste graduatorie servono a individuare eventuali docenti sovrannumerari all’interno delle scuole. La procedura riguarda esclusivamente personale con contratti a tempo indeterminato e mira a organizzare al meglio le assegnazioni.

Le graduatorie interne di istituto riguardano i docenti assunti a tempo indeterminato e servono per individuare eventuali docenti sovrannumerari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Scientix Ambassadors 2026, call per docenti STEM: candidature entro il 30 aprileÈ aperta la call per entrare nella rete internazionale degli Scientix® Ambassadors, il programma europeo che coinvolge docenti ed educatori impegnati... Valle d’Aosta, aggiornamento graduatorie docenti: pubblicato il decreto per il biennio 2026-2028, domande entro il 25 gennaioLa Regione Valle d’Aosta ha emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio 2026. Contenuti e approfondimenti su Graduatorie interne Temi più discussi: Mobilità e graduatorie interne: online la piattaforma Uil Scuola dedicata; Mobilità d’ufficio e graduatorie interne di Istituto, ecco come si calcola il servizio preruolo; 23 marzo - Mobilità. Graduatorie interne d'istituto; Perdenti posto docenti: come avviene l’individuazione. Graduatoria interna di istituto ATA, domande al viaMobilità personale ATA 2022/2023 al via: dal 9 marzo si apre la finestra per l’inoltro delle domande di trasferimento di sede o di qualifica, chiudendosi il 25 marzo. Il termine ultimo di ... pmi.it Mobilità d’ufficio e graduatorie interne di Istituto, ecco come si calcola il servizio preruoloPer la mobilità docenti 2026/2027, quella territoriale e quella professionale con i passaggi di cattedra e ruolo, tutto è pronto per la presentazione delle istanze da lunedì 16 marzo al prossimo ... tecnicadellascuola.it Che voi sappiate, anche noi neoimmesi in ruolo IRC dobbiamo compilare la scheda di valutazione titoli docenti per le graduatorie interne d'istituto - facebook.com facebook