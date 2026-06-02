Entrano in un bar di via dell' Arsenale per rubare con un coltello a serramanico cucito nella pancera | due arresti a Torino Porta Nuova
Due persone sono state arrestate a Torino Porta Nuova dopo aver tentato un furto in un bar di via dell'Arsenale. Un uomo di 44 anni, nascosto sotto i vestiti con un coltello a serramanico cucito nella pancera, e un 20enne sono entrati nel locale. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo una segnalazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.
Lo aveva cucito nella fodera interna della pancera, occultata sotto i vestiti. É scattato l'arresto nei confronti di un 44enne che, insieme al complice di 20 anni, si è introdotto all'interno di un bar non lontano dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, in via dell'Arsenale, per mettere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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