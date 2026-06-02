Entrano in un bar di via dell' Arsenale per rubare con un coltello a serramanico cucito nella pancera | due arresti a Torino Porta Nuova

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate a Torino Porta Nuova dopo aver tentato un furto in un bar di via dell'Arsenale. Un uomo di 44 anni, nascosto sotto i vestiti con un coltello a serramanico cucito nella pancera, e un 20enne sono entrati nel locale. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo una segnalazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.