Rissa con morto a Porta Capuana nuovo episodio di violenza | uomo entra armato di coltello in un bar

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Porta Capuana, a Napoli, si è verificato un nuovo episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo. Un 41enne originario del Burkina Faso è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, dopo aver fatto ingresso in un bar con un coltello. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto dell'uomo.

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Un uomo di 41 anni, originario del Burkina Faso, è stato arrestato oggi pomeriggio dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli. Secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato la dipendente di un bar brandendo un coltello.Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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