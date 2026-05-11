Rissa con morto a Porta Capuana nuovo episodio di violenza | uomo entra armato di coltello in un bar

Nella zona di Porta Capuana, a Napoli, si è verificato un nuovo episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo. Un 41enne originario del Burkina Faso è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, dopo aver fatto ingresso in un bar con un coltello. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto dell'uomo.

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