Entra in casa della ex ma non può Arrestato dai carabinieri e assolto

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare nella casa dell'ex compagna. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno fermato. Successivamente, è stato assolto dalle accuse. La vicenda ha coinvolto anche il suo fidanzato, che era stato arrestato e incarcerato in passato per essere stato trovato in casa della donna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. La relazione tra i due è terminata dopo un periodo di tensioni e problemi legali.

Ha vinto l’amore dopo i rapporti burrascosi che erano costati anche l’arresto del fidanzato, finito in carcere perchè trovato dai carabinieri in casa della ragazza che già lo aveva denunciato per maltrattamenti. Dopo l’alta tensione però la coppia, che risiede in centro a Sarzana, ha fatto pace e la presenza del ragazzo nell’abitazione della “vittima“ era soltanto per rivedersi e ricucire lo strappo. Ma questo dettaglio non potevano saperlo i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana che, vedendo il giovane entrare nel portone dal quale avrebbe dovuto tenersi a debita distanza, lo hanno arrestato e condotto in carcere a Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PUSHER DI KETAMINA CERCA DI BARRICARSI IN CASA, ARRESTATO DAI CARABINIERI | 27/03/2026

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