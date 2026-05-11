I Carabinieri della stazione di Paternopoli hanno arrestato un uomo di 26 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, accusato di aver opposto resistenza a un ufficiale durante un intervento. L’uomo è stato fermato nelle vicinanze dell’abitazione di una persona coinvolta in un episodio recente. L’arresto è avvenuto nel corso di un controllo di routine, dopo che il 26enne si aggirava nei pressi della casa della vittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno arrestato un 26enne di origini straniere, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri nell’ambito di specifiche attività di prevenzione e tutela predisposte a favore di una donna del posto, già vittima in passato di episodi di violenza riconducibili al giovane. Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno individuato il 26enne nei pressi del cancello dell’abitazione della donna. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato dapprima di allontanarsi per sottrarsi al controllo e, successivamente, una volta raggiunto, ha opposto resistenza cercando di aggredire i militari operanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si aggira vicino alla casa della vittima: 26enne arrestato dai Carabinieri

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