Enrico Ruggeri ha definito preoccupanti le accuse del Pd di Codogno riguardo alle sue posizioni No Vax durante un concerto. Il cantante ha risposto alle critiche, che erano state sollevate dai rappresentanti del partito locale. La discussione si è sviluppata dopo le proteste dei dem contro l’evento, senza che Ruggeri abbia modificato le sue dichiarazioni pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla polemica tra l’artista e il partito.

Non si placa la polemica tra Enrico Ruggeri e il Pd di Codogno. Il cantante è tornato a rispondere alle contestazioni per il suo concerto nella città simbolo dei primi contagi del Covid-19 da parte degli esponenti dem locali, che hanno ricordato le posizioni No Vax e contro il Green Pass durante la pandemia. “Stiano tranquilli” ha replicato l’artista milanese sui social, a cui ha ribattuto la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Maria Cristina Baggi. Le polemiche per il concerto di Codogno Il concerto di Enrico Ruggeri a Codogno, in programma il 4 luglio, ha scatenato le proteste dei Pd del comune lombardo, tra i prime e più colpite dai contagi da Covid-19 nel 2020. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrico Ruggeri risponde alle accuse del Pd di Codogno sulle sue posizioni No Vax al concerto: "Preoccupante"

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