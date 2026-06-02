Enrico Ruggeri e le polemiche sul concerto a Codogno per le sue posizioni sul Covid | Tranquilli non farò comizi no-vax

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enrico Ruggeri ha annunciato su Instagram che durante la notte bianca a Codogno, il 4 luglio, non terrà discorsi no-vax. La dichiarazione arriva dopo le polemiche legate alle sue posizioni sul Covid e alla sua partecipazione all’evento. Ruggeri ha rassicurato il pubblico di non fare “comizi no-vax” durante il concerto, cercando di calmare le tensioni sollevate in merito alla sua presenza.

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«A Codogno possano stare tranquilli, non farò comizi no-vax». Con queste parole, affidate a Instagram, Enrico Ruggeri prova a smorzare le polemiche nate attorno alla sua partecipazione alla notte bianca della città lodigiana, in programma il 4 luglio. «Quando sono sul palco suono e, al massimo, presento qualche brano (comunque l’aria che tira è preoccupante)», scrive sui social l’artista. Aggiungendo nelle storie un’ulteriore, emblematica, parola: censura. La sua presenza a Codogno, città simbolo della prima fase della pandemia da Covid-19, ha suscitato perplessità legate alle posizioni espresse in passato dal cantante durante l’emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Open.online

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