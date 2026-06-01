A Codogno si è acceso un dibattito pubblico in seguito a un concerto di Enrico Ruggeri, criticato per le sue affermazioni sul Covid. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni del cantautore riguardo alla pandemia e alle misure adottate. La polemica ha coinvolto diverse parti politiche e sociali, con alcuni cittadini che hanno espresso disappunto e altri che hanno difeso l’artista. La vicenda ha riacceso il confronto sulla gestione e le opinioni riguardo alla crisi sanitaria.

A sei anni di distanza dall’inizio della pandemia, Codogno torna al centro di un acceso dibattito politico legato al Covid. La scintilla che ha riacceso i riflettori sulla città lodigiana, simbolo del primo focolaio italiano del virus, è l’annuncio del concerto di Enrico Ruggeri, atteso per la Notte Bianca del 4 luglio in piazza Cairoli. A lanciare la notizia sui social era stato il sindaco Francesco Passerini, presentando con entusiasmo la presenza del celebre cantautore, vincitore di due Sanremo, come ospite principale della manifestazione. Una scelta artistica che, tuttavia, ha immediatamente scatenato la reazione dell’opposizione. Al centro delle critiche mosse dal PD ci sono le posizioni espresse da Ruggeri durante gli anni dell’emergenza sanitaria, in particolare sul Green pass e sui vaccini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri: nel mirino le sue posizioni sul Covid

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Temi più discussi: Enrico Ruggeri alla Notte Bianca di Codogno, il Pd attacca il Comune: Il cantautore critico sulla pandemia, patrocinio irrispettoso; Codogno, il Pd: No al concerto di Enrico Ruggeri: ha posizioni no-vax. Il sindaco: Non è un dibattito, ma uno spettacolo; Ruggeri alla Notte Bianca, il Pd: Per lui pandemia non credibile; Il caso Ruggeri sollevato dal Pd, la risposta del Comune: Polemica inutile, si occupino dei temi della città.

A #Codogno il #PD contesta l’invito a #EnricoRuggeri per la Notte bianca, ricordando le sue posizioni sul #Covid; il sindaco Passerini replica parlando di polemica assurda e rivendica la scelta: un concerto non è un convegno #novax. x.com

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Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri: nel mirino le sue posizioni sul CovidIl concerto di Enrico Ruggeri a Codogno scatena le proteste del PD. Al centro della polemica le posizioni del cantante sul Covid. cinemaserietv.it