Energia elettrica in rialzo | PUN oggi a 0,130 € kWh – 10 Aprile 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia ha raggiunto oggi, 10 aprile 2026, un valore di 0,130 euro per kilowattora, equivalenti a circa 129,67 euro per megawattora. Il dato si riferisce al Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. Questa cifra segna un incremento rispetto alle settimane precedenti, indicando una tendenza al rialzo nel settore energetico.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 10 Aprile 2026, un valore di 0,130 €kWh (129,67 €MWh). Si tratta di un aumento del 5,7% rispetto a ieri, confermando una tendenza al rialzo rispetto alla media degli ultimi sette giorni (+9,1%). Tuttavia, il prezzo rimane inferiore del 6,1% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni, segnalando una certa volatilità nel mercato elettrico. Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di partenza per la formazione delle offerte commerciali delle compagnie energetiche. A questo valore vanno aggiunti i costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema, che variano a seconda del fornitore e della tipologia di contratto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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