Dopo l’addio di Antonio Conte, il presidente del club ha avviato una ricerca per individuare il nuovo tecnico. Tra i nomi più accreditati c’è quello di un ex allenatore molto noto, attualmente senza incarico, che si trova in cima alla lista dei preferiti. Tuttavia, si fanno anche i nomi di un altro allenatore con esperienza internazionale e di un candidato ancora sconosciuto, indicato come Mister X. La scelta finale dipenderà dai colloqui e dalle valutazioni interne.

? In Sintesi Con l’addio di Antonio Conte ormai metabolizzato, Aurelio De Laurentiis ha dato il via al casting per il nuovo allenatore del Napoli. Il grande favorito è Maurizio Sarri: per lui è pronto un contratto triennale da 2,6 milioni di euro (fino a 3,2 con i bonus) e la trattativa è agevolata dalle sue imminenti dimissioni dalla Lazio. Tuttavia, conoscendo l’imprevedibilità del presidente azzurro, la pista non è ancora chiusa. Sullo sfondo si muovono diverse alternative e potenziali “Mister X”: da Raffaele Palladino a Stefano Pioli, passando per la suggestione Massimiliano Allegri e i sondaggi esplorativi per Pippo Inzaghi e Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Nuovo allenatore Napoli, il casting di De Laurentiis: Sarri in pole, ma spunta Mister X

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conte verso laddio ma spunta un piano

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Roma, casting per il nuovo direttore sportivo giallorosso: Manna supera tutti, spunta il nodo De Laurentiis

È Sarri l’allenatore del Napoli dopo Conte, De Laurentiis ha deciso (Pellegatti)Si fanno sempre più fitte e fondate le voci che vorrebbero Sarri di nuovo sulla panchina del Napoli.

#Sarri è il prescelto per diventare il nuovo allenatore del Napoli ma #Giuntoli farà di tutto per farlo firmare con l’Atalanta. @DiMarzio x.com

Napoli, partito il dopo-Conte: otto nomi per la panchina azzurraAntonio Conte e il Napoli si saluteranno a fine stagione, manca soltanto l’ufficialità. Dopo due anni in azzurro, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni in Champions League, l’alle ... sport.virgilio.it

Nuovo allenatore del Napoli: De Laurentiis sta lavorando su un poker di nomiUltime notizie calcio Napoli - Chi prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli? Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport ci sarebbe un poker di allena ... msn.com

Fabrizio Romano: Andoni Iraola è molto interessato a diventare il nuovo allenatore del Chelsea, gli piacerebbe continuare in Premier League. Fabregas sta programmando la prossima stagione con il Como, e il Como pensa che rimarrà, ma se il Chelsea si im reddit