Il nome di un nuovo allenatore per il Napoli si fa sempre più concreto, con due nomi principali in corsa: Grosso e Italiano. Entrambi sono entrati nel mirino del club, che sta valutando le opzioni disponibili. Sullo sfondo, rimane il sogno di ingaggiare un tecnico di grande esperienza come Allegri. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni del presidente e dalle trattative in corso.

Nuovo allenatore Napoli, chi sarà il sostituto di Conte? Tutti i nomi e il focus sul casting di De Laurentiis. Il futuro della panchina del Napoli resta un rebus ancora tutto da decifrare. Nonostante le tante indiscrezioni che si rincorrono con insistenza in queste ore, al momento non c’è ancora nessuna decisione presa da parte della società partenopea. Il presidente De Laurentiis e la dirigenza azzurra stanno lavorando senza sosta per individuare il profilo ideale a cui affidare la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. La situazione è in continua evoluzione, con uno scenario tutto aperto e valutazioni in corso, che proseguiranno nel corso della prossima settimana per stringere definitivamente il cerchio attorno al prescelto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Napoli, chi al posto di Conte? Grosso e Italiano in lizza, il sogno è Allegri. Dentro al casting di De Laurentiis

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