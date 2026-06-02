Emozioni in musica nel cuore di Calolzio con il concerto della scuola Manzoni

In piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte si è svolto il concerto di fine anno della scuola media Manzoni. L’evento ha visto impegnati l’indirizzo musicale, l’orchestra e il coro degli studenti. La manifestazione ha portato musica e emozioni nel centro della città, coinvolgendo il pubblico presente. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle esibizioni o sui partecipanti.

Emozioni in musica nel cuore di Calolziocorte. Si è infatti tenuto in piazza Vittorio Veneto il tradizionale concerto di fine anno scolastico dell'indirizzo musicale, dell'orchestra e del coro della scuola media Manzoni. Era dal 2018 che l'evento non si teneva in piazza. Ed è stato un successo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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