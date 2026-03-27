Il Liceo Alessandro Manzoni di Caserta ha avviato un progetto che coinvolge gli studenti nel settore sanitario, portandoli dal banco di scuola al reparto. La scuola mantiene un percorso formativo orientato all’innovazione e alla qualità, con iniziative che mirano a offrire esperienze pratiche nel campo della sanità. La proposta si inserisce nel piano di ampliamento dell’offerta didattica dell’istituto.

Il percorso del Liceo Biomedico si rafforza con una giornata formativa all’AORN Sant’Anna e San Sebastiano tra teoria, pratica e incontro con i professionisti Prosegue con determinazione e visione il percorso formativo del Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta, che continua a distinguersi per la qualità e l’innovazione della propria offerta didattica. Nell’ambito del progetto “Dalla classe al reparto: il primo passo dei futuri medici”, in programma il 28 marzo 2026 presso l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, gli studenti del Liceo Biomedico avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con la realtà clinica ospedaliera. Il coordinamento dell’evento è affidato alla dottoressa Alessandra Alfieri, affiancata dalle referenti del Liceo Biomedico Valentina Caso e Roberta Dosi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanità

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