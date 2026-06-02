Emorragia manifatturiera | -700mila posti persi dal 2007

Notizia in breve

Dal 2007 sono stati persi circa 700.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero. La crescita del settore dei servizi non ha compensato completamente questa perdita di occupazione. Non sono stati specificati quali settori abbiano assorbito i lavoratori usciti dalle fabbriche. La riduzione delle attività produttive si è concentrata principalmente in industrie tradizionali. La questione riguarda anche le modalità di riqualificazione e di inserimento nel mercato del lavoro di chi ha lasciato il settore manifatturiero.