Emorragia manifatturiera | -700mila posti persi dal 2007
Dal 2007 sono stati persi circa 700.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero. La crescita del settore dei servizi non ha compensato completamente questa perdita di occupazione. Non sono stati specificati quali settori abbiano assorbito i lavoratori usciti dalle fabbriche. La riduzione delle attività produttive si è concentrata principalmente in industrie tradizionali. La questione riguarda anche le modalità di riqualificazione e di inserimento nel mercato del lavoro di chi ha lasciato il settore manifatturiero.
? Domande chiave Come può la crescita dei servizi non compensare il calo produttivo?. Quali settori stanno sostituendo i 700mila lavoratori scomparsi dalle fabbriche?. Perché la produttività italiana è ferma all'1,4% rispetto alla Germania?. Come possono le imprese accedere ai fondi per la riconversione tecnologica?.? In Breve Settore tessile e abbigliamento ridotto del 40% tra il 2007 e il 2024. Produzione manifatturiera italiana calata del 7,4% rispetto al +2,2% europeo. Produttività italiana cresciuta solo dell'1,4% contro l'11% della Germania. Cina causa perdita di un milione di posti di lavoro in Europa nel 2025.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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