Marche crisi manifatturiera | svaniti 33mila posti di lavoro

In regione Marche, la crisi del settore manifatturiero ha portato alla perdita di circa 33.000 posti di lavoro negli ultimi mesi. Questa riduzione interessa numerosi distretti industriali, alcuni dei quali sono a rischio di desertificazione definitiva. La domanda principale riguarda le possibilità di recupero attraverso il settore terziario e come possa contribuire a coprire le figure lavorative eliminate. La situazione evidenzia le difficoltà che affrontano le imprese e i lavoratori coinvolti in questa fase di crisi.

? Domande chiave Come può il terziario compensare la perdita di 33mila posti?. Quali distretti industriali rischiano la desertificazione definitiva?. Perché l'export non riesce a proteggere le imprese marchigiane?. Come possono le università salvare il manifatturiero locale?.? In Breve Settore tessile e calzaturiero perde 17mila lavoratori con calo 38% imprese attive.. Crollo occupazione manifatturiera nelle Marche al 19% contro l'11,1% nazionale.. Distretti Pesaro-Urbino, Piceno e Fermano-Maceratese subiscono forti perdite produttive.. Fabrianese registra chiusura di 230 imprese tra il 2023 e il 2024.. Trentatremila posti di lavoro sono svaniti nelle Marche tra il 2008 e il 2023, con un impatto devastante che ha colpito soprattutto il comparto manifatturiero durante l’assemblea regionale della Cgil ad Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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