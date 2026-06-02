Emilia nubi imponenti e rischio downburst | allerta meteo nel reggiano

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fronte di nubi minacciose si sta muovendo sulla pianura reggiana, con un’allerta meteo per possibili downburst, raffiche di vento improvvise e intense. Questi fenomeni atmosferici possono provocare allagamenti lampo e caduta di rami su alcune zone della via Emilia. Le aree più a rischio sono quelle vicino a grandi alberi e zone urbanizzate, dove le raffiche potrebbero causare danni a infrastrutture e veicoli. Le autorità monitorano la situazione e consigliano cautela.

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? Punti chiave Come possono i downburst causare allagamenti lampo nella pianura reggiana?. Quali aree specifiche della via Emilia rischiano la caduta di rami?. Perché la shelf cloud sta accelerando l'arrivo della grandine?. Dove si concentreranno le raffiche di vento più violente nelle prossime ore?.? In Breve Perturbazione atlantica causa crollo termico e celle temporalesche organizzate. Rischio downburst e allagamenti lampo lungo la via Emilia. Monitoraggio radar attivo su Bologna, Ferrara, Cesena, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Protezione Civile raccomanda di evitare l'uso di sottopassi e aree soggette a allagamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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