Emilia nubi imponenti e rischio downburst | allerta meteo nel reggiano

Notizia in breve

Un fronte di nubi minacciose si sta muovendo sulla pianura reggiana, con un’allerta meteo per possibili downburst, raffiche di vento improvvise e intense. Questi fenomeni atmosferici possono provocare allagamenti lampo e caduta di rami su alcune zone della via Emilia. Le aree più a rischio sono quelle vicino a grandi alberi e zone urbanizzate, dove le raffiche potrebbero causare danni a infrastrutture e veicoli. Le autorità monitorano la situazione e consigliano cautela.