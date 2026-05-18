Meteo allerta temporali | rischio nubi improvvise sui rilievi

Oggi le previsioni meteo segnalano un rischio di temporali improvvisi sui rilievi, con nubi cumulonembi che si formano rapidamente e possono colpire le zone più alte senza preavviso. Il caldo elevato del suolo favorisce lo sviluppo di questi sistemi temporaleschi, creando condizioni favorevoli per la nascita di nubifragi e fulmini in breve tempo. Gli escursionisti che si trovano in quota devono prestare attenzione ai segnali di cambiamento atmosferico, poiché le condizioni possono evolversi rapidamente e senza avvertimenti precisi.

? Punti chiave Come possono i cumulonembi colpire improvvisamente gli escursionisti oggi?. Perché il calore del suolo può scatenare temporali sui rilievi?. Quando arriverà l'anticiclone sub-tropicale per stabilizzare il meteo?. Cosa dicono i modelli sulla durata di questo caldo anticipato?.? In Breve Temperature sopra i 20-23°C previste in Valle Padana, Centro Italia e Sardegna.. Area ciclonica sui Balcani causa possibili temporali al Nord lunedì e Centro-Sud martedì.. Nuova stabilità con anticiclone sub-tropicale attesa su tutta Italia da mercoledì.. Nuvolosità moderata persisterà tra Calabria e aree limitrofe nel settore estremo sud.. Lunedì 18 maggio 2026, verso le ore pomeridiane, i temporali di calore potrebbero colpire improvvisamente chi si trova sui rilievi montuosi o nelle zone collinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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METEO – Allerta Nubifragi | Maltempo, Piogge e Rischio Idrogeologico

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