Nel Padovano si è verificata un’allerta meteo a causa di nubi mammatus, con rischio di grandine. Le condizioni atmosferiche indicano temporali intensi, con alcune zone della pedemontia veneta soggette a venti forti. Non sono stati segnalati danni o interventi di emergenza fino a questo momento. La protezione civile ha monitorato la situazione e ha consigliato di prestare attenzione alle allerte in corso.

? Punti chiave Come influenzeranno le nubi mammatus l'intensità dei temporali nel Padovano?. Quali aree della pedemontia veneta rischiano i venti più violenti?. Perché l'energia accumulata in quota può causare grandinate improvvise?. Dove si sposteranno le celle temporalesche nelle prossime ore notturne?.? In Breve Instabilità causata dal cedimento dell'anticiclone e correnti fresche dai quadranti nord-orientali.. Nubi mammatus e strutture d'incudine segnalano forte convezione sui Colli Euganei.. Monitoraggio radar e satellitare necessario per Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona.. Rischio raffiche di vento improvvise per l'entroterra veneto e le aree pedemontane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, allerta meteo: nubi mammatus e rischio grandine nel Padovano

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