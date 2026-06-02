Emergenza microplastiche e innovazione tecnologica | a Ravenna il tavolo di esperti a confronto

A Ravenna si è tenuto un incontro dedicato alle microplastiche, con oltre duecento studenti delle scuole superiori collegati in streaming. L’evento, intitolato “Microplastiche: conoscere il problema, costruire le soluzioni”, ha visto la partecipazione di esperti che hanno discusso delle sfide legate alle microplastiche e delle possibili innovazioni tecnologiche per affrontarle. La riunione ha coinvolto un pubblico numeroso e ha focalizzato l’attenzione sulla conoscenza del problema e sulle soluzioni possibili.

Ha registrato un’ampia partecipazione l’incontro “Microplastiche: conoscere il problema, costruire le soluzioni” che venerdì scorso ha coinvolto oltre duecento studenti delle scuole superiori collegati in diretta streaming. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Ravenna e dal Soroptimist Club. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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