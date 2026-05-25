Emergenza microplastiche tra rischi e soluzioni | un convegno aperto alla città con docenti ed esperti
Un convegno promosso dal Rotary Club Ravenna ha affrontato il tema delle microplastiche, evidenziando che l’aria, i prodotti alimentari e i mari sono ormai contaminati. L’evento ha visto la partecipazione di docenti ed esperti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul problema e discutere possibili soluzioni. La discussione si è concentrata sui rischi legati alla presenza di microplastiche nell’ambiente e sulla necessità di interventi immediati.
“L’aria che respiriamo, i prodotti della terra e i nostri mari sono ormai saturi di microplastiche”, ad affermarlo è il Rotary Club Ravenna che per l'occasione ha promosso un incontro volto proprio a sensibilizzare sul tema. L’allarme dell'associazione sarebbe infatti supportato dai dati Wwf che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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