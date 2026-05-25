Emergenza microplastiche tra rischi e soluzioni | un convegno aperto alla città con docenti ed esperti

Notizia in breve

Un convegno promosso dal Rotary Club Ravenna ha affrontato il tema delle microplastiche, evidenziando che l’aria, i prodotti alimentari e i mari sono ormai contaminati. L’evento ha visto la partecipazione di docenti ed esperti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul problema e discutere possibili soluzioni. La discussione si è concentrata sui rischi legati alla presenza di microplastiche nell’ambiente e sulla necessità di interventi immediati.