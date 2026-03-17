Cybersecurity in sanità esperti a confronto su sfida tecnologica ed etica

Esperti di cybersecurity si sono riuniti per discutere delle sfide legate all'uso delle nuove tecnologie nel settore sanitario. Durante l'incontro, sono stati analizzati i rischi e le questioni etiche che sorgono con l'adozione di soluzioni digitali per la protezione dei dati dei pazienti. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche e sulla sicurezza delle informazioni sensibili.