Cybersecurity in sanità esperti a confronto su sfida tecnologica ed etica
Esperti di cybersecurity si sono riuniti per discutere delle sfide legate all'uso delle nuove tecnologie nel settore sanitario. Durante l'incontro, sono stati analizzati i rischi e le questioni etiche che sorgono con l'adozione di soluzioni digitali per la protezione dei dati dei pazienti. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche e sulla sicurezza delle informazioni sensibili.
(Adnkronos) – "L'innovazione tecnologica applicata alla sanità rappresenta un'importante sfida non solo tecnologica, ma anche etica". Lo ha detto Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni Digital, nel presentare la conferenza nazionale 'Ai & Cybersecurity in sanità: orizzonti strategici e impatti verticali', in programma giovedì 19 marzo a Roma, dalle 15.30 alle 18 nella Sala Koch di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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