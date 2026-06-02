Un incendio boschivo si è sviluppato tra Bellun e Thouraz, con fiamme che hanno interessato un’ampia area di terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno inviato un elicottero per le operazioni di spegnimento e monitoraggio. Le fiamme continuano a bruciare in zone difficilmente accessibili, rendendo complicato l’intervento dei soccorritori. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul numero di ettari interessati o sulle cause dell’incendio.

? Punti chiave Quanto terreno boschivo è stato distrutto dalle fiamme tra Bellun e Thouraz?. Come riusciranno i soccorritori a raggiungere i punti più impervi del versante?. Quali misure adotteranno le autorità per prevenire nuovi focolai nascosti?. Perché la vegetazione di questa zona specifica rende l'intervento così complesso?.? In Breve Incendio scoppiato oggi 1 giugno tra le località Bellun e Thouraz.. Corpo forestale e Vigili del fuoco operano su terreni scoscesi.. Elicottero impiegato per colpire focolai inaccessibili via terra.. Operazioni di bonifica necessarie per eliminare focolai sotto la vegetazione.. Un incendio boschivo divampa sopra Sarre: fumo visibile dal fondovalle tra Bellun e Thouraz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza a Sarre: fiamme tra Bellun e Thouraz, arriva l’elicottero

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