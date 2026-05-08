Frane e dissesti la sicurezza vola in elicottero | l' alleanza tra Arpa e Fiamme Gialle

In un’operazione senza precedenti, le forze di soccorso e le agenzie ambientali collaborano per monitorare i dissesti del territorio alpino. Attraverso l’uso di elicotteri, si effettua un controllo più accurato di frane e cedimenti, con l’obiettivo di valutare i rischi e intervenire tempestivamente. Questa alleanza tra enti si basa su tecnologie avanzate e un’attenta conoscenza del territorio, con l’intento di migliorare la sicurezza delle zone a rischio.

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Il monitoraggio del territorio, specie di quello alpino, è questione tanto di tecnologia, quanto di conoscenza del territorio e capacità di coordinamento. In Alta Valle Camonica, questa formula si traduce nella sinergia tra Arpa Lombardia e la Guardia di Finanza, un’intesa sancita nel 2024 per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Fiamme gialle ispezionano un pub: in nero la metà dei lavoratori in servizioPer il titolare dell’attività controllata domenica, in un comune del nord Salento, sanzione da 7. Sprint Zone: Fiamme Gialle, gestione atleti e la questione Chituru AliNuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai suoi protagonisti Ospite della puntata Stefano Anceschi,...