Domenica pomeriggio, un incendio boschivo si è sviluppato sulla montagna a destra dell’ingresso di Ferentillo. Due squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme. Sul posto sono stati impiegati un elicottero e un Canadair. Nessuna altra informazione sulla causa o sui danni al momento.

Ferentillo (Terni), 24 maggio 2026 – Dalle prime ore del pomeriggio di domenica due squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle spegnimento dell' incendio di bosco che si è sviluppato sulla montagna che si trova sulla destra dell'ingresso del paese di Ferentillo. https:www.lanazione.itvideoincendio-di-bosco-a-ferentillo-terni-il-volo-del-canadair-lo6lhxl8 Sebbene l'estensione del rogo non fosse particolarmente ampia, il fuoco ha lambito delle abitazioni. Data la posizione impervia dell’incendio è stato necessario l'utilizzo di un elicottero Erickson dei vigili del fuoco e di un Canadair. In serata erano ancora in corso le operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bosco in fiamme a Ferentillo, in azione elicottero e Canadair

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