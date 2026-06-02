Una scena di Cime Tempestose ha suscitato attenzione per un dettaglio: le ascelle di Margot Robbie. La regista ha dichiarato di avere un solo rimpianto legato a quella scena, senza specificare quale. Il film, comunque, ha mantenuto un livello di realismo che a volte si sacrifica per motivi estetici o di produzione.

Il realismo nel cinema è un fattore non trascurabile, anche se spesso viene sacrificato per motivi estetici o semplicemente produttivi. Durante l’Hay Festival in Galles, la regista Emerald Fennell ha rivelato il suo più grande cruccio riguardante l’adattamento di Cime Tempestose, uscito a febbraio 2026 e interpretato da Margot Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quello di Heathcliff: una scena che avrebbe mostrato le ascelle della protagonista coperte di peli, eliminata in fase di montaggio finale. La regista britannica ha definito un vero peccato aver dovuto rinunciare a quella scena, spiegando che non si trattava affatto di una trovata provocatoria pensata per far discutere, ma di una precisa scelta di accuratezza storica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Emerald Fennell ha un solo rimpianto pensando a Cime Tempestose (e riguarda le ascelle di Margot Robbie)

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Temi più discussi: Cime tempestose, la rivelazione di Emerald Fennell: ecco la scena con Margot Robbie che non vedremo al cinema; Cime Tempestose, la scena con le ascelle non depilate di Margot Robbie; Cime Tempestose, perché le ascelle di Margot Robbie erano importanti per Emerald Fennell; La scena (purtroppo) tagliata in Cime Tempestose che ci avrebbe fatto saltare dalla sedia.

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