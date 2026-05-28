La regista di Cime Tempestose avrebbe voluto mostrare le ascelle non depilate di Margot Robbie, ma la scena è stata tagliata in fase di montaggio.

“ Peccato non aver mostrato i peli delle ascelle di Margot Robbie “. Emerald Fennell ci teneva. Invece alla fase di montaggio è scesa la mannaia. Parliamo dell’amato odiato adattamento cinematografico di Cime tempestose che, uscito a febbraio scorso, ha trionfato al box office con oltre 190 milioni di dollari nel mondo. La 40enne regista britannica ospite dell’ Hay Festival in Galles nei giorni scorsi ha affermato che c’è grosso rammarico da parte sua nell’aver dovuto sacrificare una scena in cui la Robbie mostra le ascelle e si scorge una foresta nera. “Il personaggio di Cathy aveva ascelle estremamente pelose e mostrare che Margot non se le fosse depilate per aderire al personaggio sarebbe stato molto importante per me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Peccato non aver mostrato i peli delle ascelle di Margot Robbie. Mostrarla non depilata sarebbe stato importante per aderire al personaggio”: parla la regista di Cime Tempestose, Emerald Fennell

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