La regista Emerald Fennell ha dichiarato di aver voluto mostrare una scena con le ascelle pelose di Margot Robbie in un film ambientato in epoca storica, ma questa è stata eliminata. All'epoca, i rasoi non esistevano e la scena, che avrebbe evidenziato le conseguenze di questa assenza, non è stata inserita nel montaggio finale.

All'epoca in cui è ambientata la storia non esistevano i rasoi e la regista Emerald Fennell avrebbe voluto tanto mostrare le conseguenze, ma la scena in questione è stata tagliata. Il più grande rimpianto di Emerald Fennell. Aver tagliato la scena di "Cime tempestose" in cui Margot Robbie mostra le ascelle non depilate. La scena in questione è stata girata per pii essere esclusa dal montaggio definitivo, con grande scorno della regista. Perché era importante mostrare le ascelle pelose di Margot Robbie Ambientato tra la fine del '700 e i primi dell'800, un'epoca che non conosceva rasoi e cerette, l'adattamento di "Cime tempestose" firmato da Emerald Fennell vedeva Margot Robbie nei panni di una Catherine non depilata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Sbagliato tagliare le ascelle pelose di Margot Robbie": il rimpianto della regista di Cime Tempestose

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