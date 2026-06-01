Morto Marios Oikonomou l' ex difensore della Spal non ce l' ha fatta dopo il terribile incidente in moto

Marios Oikonomou, ex difensore della Spal e del calcio italiano, è morto lunedì mattina a causa delle ferite riportate in un incidente in moto avvenuto a Giannina, in Grecia. L’incidente ha avuto conseguenze gravissime e si è verificato in una zona trafficata. I soccorsi intervenuti sono stati inutili. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dello scontro.

Si è spento nella mattina di lunedì 1 Marios Oikonomou, ex difensore della Spal e del calcio italiano, a seguito delle gravissime conseguenze dell'incidente stradale in moto avvenuto a Giannina, in Grecia. La notizia della sua morte, annunciata dalla Gazzetta, ha gettato nello sconforto il mondo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Paura per l’ex difensore della Spal Oikonomou: grave incidente in moto, è in terapia intensivaSabato mattina, in Grecia, a Giannina, si è verificato un grave incidente in moto che ha coinvolto Marios Oikonomou, ex difensore della Spal.

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