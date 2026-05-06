Una ragazza di 25 anni, residente a Budrio, è morta in un incidente frontale avvenuto ieri sera sulla strada di provincia. La giovane viaggiava in auto insieme alla sorella di 24 anni, rimasta gravemente ferita. L’incidente si è verificato dopo il turno di lavoro, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori. La vittima è di origine pakistana e la dinamica dell’accaduto è al momento sotto indagine.

Granarolo (Bologna), 6 maggio 2026 - Ancora sangue sulle strade della provincia di Bologna dove, ieri sera, ha perso la vita una ragazza di 25 anni, pakistana, residente a Budrio, che era in auto con la sorella 24enne. Lo schianto rientrando a casa. Ma torniamo ai fatti. Erano all'incirca le 23.40: le due sorelle avevano appena finito il turno di lavoro all'Interporto e, a bordo di una Opel Meriva, stavano rientrando a casa a Budrio percorrendo la ss253 bis Trasversale di Pianura. Nello stesso momento, nella carreggiata opposta, stava transitando una Mercedes Gla con a bordo due fidanzati, un 30enne e una 24enne, residenti a Cavezzo, nel Modenese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente frontale, dopo il turno di lavoro: morta una ragazza di 25 anni, grave la sorella

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