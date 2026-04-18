Addio all’attrice e modella francese Nadia Fares. Si è spenta all’età di 57 anni all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era ricoverata da una settimana in coma farmacologico. Lo scorso 11 aprile l’attrice era stata trovata priva di sensi in una piscina della capitale francese, forse in seguito a un malore. Sull’accaduto la polizia parigina ha già aperto un’indagine. Morta a 57 anni l’attrice francese Nadia Fares È morta nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, l’attrice francese Nadia Fares. A darne notizia, riporta Afp, sono state le figlie. L’attrice è deceduta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni alcuni giorni fa dopo un incidente in piscina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta a 57 anni Nadia Fares, l'attrice de I fiumi di Porpora era in coma dopo un incidente in piscina a Parigi

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E' morta ieri a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. #ANSA x.com