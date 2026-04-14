Rossella Fini guiderà il campo largo a San Giovanni Rotondo | è lei il candidato sindaco
A San Giovanni Rotondo, il campo largo formato da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alle liste Partito della Città, Prossima e Con San Giovanni Rotondo, ha scelto Rossella Fini come candidata sindaco. Fini, ex assessore nel governo di Costanzo Cascavilla, è stata ufficialmente annunciata come candidata alle prossime elezioni comunali. La sua candidatura rappresenta il risultato di un accordo tra le forze politiche coinvolte.
A San Giovanni Rotondo il campo largo composto da PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste Partito della Città, Prossima e Con San Giovanni Rotondo, hanno trovato l'intesa su Rossella Fini, ex assessore nel governo di Costanzo Cascavilla, da poche ore candidata sindaco alle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Rossella Fini candidata sindaco del Campo Largo di San Giovanni Rotondo
Leggi anche: Campo largo salvo a San Giovanni Rotondo: riparte nel segno dell'unità, ma cambia nome e sceglie Fini