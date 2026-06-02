Il Partito Democratico ha annunciato un incentivo di 200 euro per chi sceglie di non lasciare il paese, mentre per i migranti vengono spesi circa 1.400 euro a persona. La leader del partito ha sottolineato che il diritto a non emigrare dovrebbe essere riservato ai cittadini nazionali, evidenziando una differenza tra le risorse dedicate ai residenti e a chi si sposta dall’estero.

Il Pd scopre il diritto a non emigrare, ma solo per i nostri connazionali. E offre spiccioli. Elly Schlein ha fatto una scoperta: prima ancora del diritto a emigrare, esiste il diritto a restare. Una scoperta sensazionale, quasi che il segretario del Pd sia rimasto folgorato sulla via di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II («Nel contesto socio-politico attuale, però, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra», aveva detto papa Ratzinger, ricordando il suo predecessore). Meglio restare, quindi, al posto di andare via. Almeno se sei italiano. Se sei straniero, invece, fai benissimo a lasciare il luogo in cui sei nato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Elly Schlein: 200 euro a chi non lascia l’Italia. Per i migranti ne spendiamo 1.400

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