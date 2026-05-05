Dopo diciotto anni nel Partito Democratico, una figura politica ha annunciato il passaggio a Italia Viva. La persona aveva ricoperto incarichi come ministro per la Semplificazione durante i governi di Renzi e Gentiloni, e aveva partecipato alle elezioni del 2008 come capolista nel Lazio 1. La decisione di cambiare partito è stata comunicata pubblicamente, suscitando attenzione tra gli osservatori politici. La figura è considerata parte di un gruppo di riformisti che si oppone alle posizioni della nuova leader del partito.

Diciotto anni dentro il Partito Democratico: dalla candidatura di Walter Veltroni nel 2008, quando era capolista nel Lazio 1, ai governi Renzi e Gentiloni come ministro per la Semplificazione. Marianna Madia lascia il Pd. Approda, da indipendente, al gruppo di Italia Viva. Per chi l’ha seguita, era questione di tempo. Facciamo un passo indietro. L’ 11 marzo scorso, al Senato, un voto su una risoluzione di politica estera. Sul tavolo c’è anche la mozione di Italia Viva, Azione e Più Europa, che impegna il governo a rafforzare il sostegno all’ Ucraina senza escludere la cessione di mezzi e basi militari ai partner del Golfo. Madia non firma la risoluzione dem.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Madia lascia il Pd e va a Italia Viva: chi sono i riformisti che lavorano contro Schlein

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