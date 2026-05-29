Il governo italiano ha chiesto all’Unione europea di intensificare i controlli alle frontiere, in risposta all’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda. L’obiettivo è adottare norme condivise per gestire gli arrivi provenienti dalle aree colpite. Bruxelles ha risposto dichiarando la disponibilità ad intervenire e a coordinare eventuali azioni comuni.

AGI - In seguito all'epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione europea e del Consiglio Ue e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione europea. Nel fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo una squadra di esperti dell’Istituto Spallanzani per fornire assistenza al paese impegnato a fronteggiare l'epidemia di ebola. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ebola, Meloni all'Ue: "Rafforzare la vigilanza alle frontiere". Bruxelles: "Pronti ad agire"

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Epidemia di Ebola in Congo, Meloni scrive allUe: Servono regole comuni alle frontiere

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